С 5 по 11 марта Рижская муниципальная полиция зарегистрировала 4138 происшествий, сообщила представитель муниципальной полиции Кристине Клявениеце.

Больше всего происшествий зарегистрировано в Центральном районе и Латгальском предместье — в каждом по 19%, сравнительно меньше — в Земгальском предместье. Заведено 1320 административных дел.

Вечером в пятницу, 8 марта, муниципальная полиция Риги совместно с Госполицией провела профилактические рейды в районе Рижского центрального вокзала. Было проверено более 50 человек, заведено 19 административных дел, задержано трое лиц, ранее объявленных в розыск.

В ночь с 8 на 9 марта совместно с Госполицией проверено 865 водителей, десять были задержаны за рулем в нетрезвом состоянии.

На неделе с 5 по 11 марта Центр видеонаблюдения Рижской полиции самоуправления зафиксировал 39 нарушений.

Благодаря камерам видеонаблюдения в начале марта удалось оперативно задержать двух молодых людей, которые повредили в Вецмилгрависе плакат с украинским флагом.

На неделе с 5 по 11 марта зарегистрировано 32 семейных конфликта, в поле зрения полиции попали 137 несовершеннолетних. Помощь муниципальной полиции потребовалась сотрудникам АЗС, которые обнаружили у себя в помещении под столом пьяного подростка. Поскольку врачи не сочли необходимым его госпитализировать, подростка передали прибывшей на место происшествия матери.

В Ильгюциемсе экипаж муниципальной полиции при проверке подозрительных лиц задержал несколько человек, которые, вероятно, находились под воздействием наркотиков. При задержании у одного из них, несовершеннолетнего, были обнаружены две упаковки растительной смеси. Парень признался, что это марихуана, которую он купил через Telegram. Двух человек полицейские доставили на экспертизу в Рижский центр психиатрии и наркологии, а затем передали всех задержанных Госполиции.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram