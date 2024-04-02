По утверждению пресс-центра ФСБ, груз следовал по маршруту Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия.
Как отмечает "Псковская Лента Новостей", проверяющие обнаружили 27 спрятанных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 кг изготовленной промышленным способом взрывчатки, 91 электродетонатор и др.
По утверждению экспертов, изъятого гексогена хватило бы, чтобы взорвать пятиэтажный дом. Также представители ФСБ сообщили, что взрывчатку везли в Москву.
В рамках расследования задержан подозреваемый, против которого начато уголовное дело за незаконное перемещение через границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору. Начаты поиски организаторов и соучастников.
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