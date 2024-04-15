Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) проведет проверки на предприятии LKOM, которое производит напиток Kombuča dzīvības dzēriens, сообщает агентство LETA со ссылкой на старшего эксперта Отдела PVD по надзору за продуктами растительного происхождения, напитками и биологическим сельским хозяйством Илзе Леясбуду.

Проверки будут проводиться после публикации в Твиттере информации о забродившем напитке Kombuča dzīvības dzēriens, бутылки с которым при вскрытии "выстрелили" пробками, в результате чего жители получили травмы лица.

Леясбуда отметила, что службе неизвестны все обстоятельства произошедшего, поэтому никаких выводов пока сделать нельзя. До сих пор в службу не поступали жалобы на этот продукт.

На просьбу прокомментировать опубликованную в Твиттере информацию глава LKOM Микелис Исаев пояснил, что компания проводит отслеживание и проверки партии продукта, по поводу которой есть подозрения. Возможно, продукт мог быть поврежден. Он также сказал, что можно проследить "путь" каждой бутылки — когда она была произведена и продана, и если кто-то в процессе распространения продукта не соблюдал правила хранения, возможно, что в результате он мог начать портиться.

LKOM в 2022 году работал с оборотом в 480 203 евро и прибылью в 53 096 евро, свидетельствует информация Firmas.lv. Финансовые данные за 2023 год еще не опубликованы.

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