За первые семь месяцев этого года клиенты четырех крупнейших банков Латвии, сами подтвердив транзакции, отдали мошенникам 10 млн евро. Речь идет о клиентах Swedbank, SEB banka, Citadele и Luminor Bank. Примечательно, что летом активность мошенников снизилась, однако, специалисты призывают сохранять бдительность - преступники разрабатывают новые методы обмана.

По данным Ассоциации финансовой отрасли (FNA), за первые семь месяцев этого года было предотвращено 3 148 случаев телефонных мошенничеств, что позволило сохранить 3,3 млн евро. Однако в 3001 случаях мошенники оказались убедительными и смогли выманить у населения 6,1 млн евро. Кстати, в июле было зафиксировано самое низкое количество телефонных мошенничеств с августа прошлого года - 268.

Банки наиболее успешно защищают людей от фиктивных инвестиционных предложений — с начала года было предотвращено 5 934 попытки мошенничества, что позволило защитить 3,7 млн евро. Число реализованных инвестиционных афер достигло 1 854, в результате чего жители были обманут на 3,1 млн евро.

По данным FNA, в июле количество реализованных случаев мошенничества было на 6% меньше, чем в июне, и на 42% меньше, чем в мае. С начала года банкам удалось предотвратить 51% телефонных мошенничеств, 76% инвестиционных мошенничеств и 56% других видов мошенничества.

По словам члена правления FNA Яниса Бразовскиса, снижение числа случаев телефонного мошенничества - положительная тенденция, люди стали осторожнее, больше думают о своей безопасности. Однако, жители и предприятия должны сохранять бдительность. Кроме того, необходимо продолжать проводить образовательную работу.

FNA напоминает, что мошенники очень искусны во лжи и часто выдают себя за представителей банков, полиции, почтовых и государственных служащих. Они звонят, пишут смс и отправляют электронные письма, чтобы призвать к немедленным действиям, заявляя, что это очень важно и срочно. Мошенники вызывают у потенциальной жертвы чувство тревоги и страха, обманывая ее, заставляя думать, что если она не предпримет никаких действий, то у нее выманят все деньги.

Как уже сообщалось, телефонные мошенники начали использовать искусственный интеллект. Теперь они могут говорить голосами ваших родственников и друзей. Такие звонки создают у его получателя ложное впечатление, что с трудностями столкнулся близкий человек, что, несомненно, увеличивает вероятность стать жертвой. Руководитель процессов внутренней безопасности Bite Latvija Рейнис Пуданс сообщает, что некий клиент предприятия недавно получил звонок с неизвестного номера и звонивший говорил голосом его друга. Голос копировавшего искусственный интеллект друга рассказывал, что он попал в неприятную ситуацию с полицией и срочно нуждается в большой сумме денег, чтобы разрешить ситуацию.

В случае сомнений FNA рекомендует обратиться в учреждение или банк, от имени которого связался мошенник, используя только официальные контактные данные, или связаться с родственником.

FNA настоятельно рекомендует финансовым руководителям и бухгалтерам обращать особое внимание на подобные попытки мошенничества. По словам членов FNA, по мере повышения осведомленности общественности о проблемах мошенничества все больше внимания уделяется предприятиям и людям, которые уже были обмануты.

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