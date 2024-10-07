Девелопер недвижимости с латвийским капиталом Piche, более известный в сегменте логистических парков, начал в Марупе развитие нового жилого проекта Priežu rezidenču kvartāls стоимостью около 100 миллионов евро.
"Пока мы не знаем, как будут идти продажи – в целом показатели рынка не радуют. Поэтому мы рассматриваем идею вывода части проекта на рынок аренды", – сказал Delfi Bizness основатель Piche Петерис Сенканс.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Loading...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv
Подпишись и читай:
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь