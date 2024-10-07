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Девелопер недвижимости с латвийским капиталом Piche, более известный в сегменте логистических парков, начал в Марупе развитие нового жилого проекта Priežu rezidenču kvartāls стоимостью около 100 миллионов евро.

"Пока мы не знаем, как будут идти продажи – в целом показатели рынка не радуют. Поэтому мы рассматриваем идею вывода части проекта на рынок аренды", – сказал Delfi Bizness основатель Piche Петерис Сенканс.

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