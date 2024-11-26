Pensijas
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Полагаться только на пенсию, которая накапливается из взносов государственного социального страхования на первых двух уровнях, для обеспеченного будущего может быть недостаточно - такая пенсия ​​покроет лишь малую часть зарплаты. Для более обеспеченной старости стоит задуматься о создании дополнительных пенсионных накоплений, то есть о третьем уровне пенсий или накопительном страховании жизни.

Если латвийская пенсионная система (как системы других стран) не будет скорректирована в связи с сокращением населения, ей грозит крах. Delfi Bizness запускает серию статей о том, какие вызовы ждут латвийскую пенсионную систему, о чем правительство пока не думает и что уже сейчас выглядит очевидным. Мы также постараемся объяснить, как понять, на какую пенсию вы можете рассчитывать, и как выбрать управляющего для второго и третьего пенсионных уровней.

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Растут, но недостаточно

По данным портала manapensija.lv, в конце сентября этого года в третьем уровне пенсий участвовали более 420 тысяч человек. Однако, по словам руководителя INVL Asset Management Андрея Мартынова, не все эти участники активны, и только половина в настоящее время делает взносы в пенсионные планы – 86 тысяч участников уже достигли пенсионного возраста, а 125 тысяч сделали паузу и не платят взносы.

При этом как положительную тенденцию эксперт отмечает увеличение числа участников в этом году более чем на 10 тысяч, то есть активность растет. Активы пенсионных планов, то есть сумма накопленных средств на третьем пенсионном уровне, в этом году увеличились на 10% и превысили 850 миллионов евро.

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