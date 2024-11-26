Полагаться только на пенсию, которая накапливается из взносов государственного социального страхования на первых двух уровнях, для обеспеченного будущего может быть недостаточно - такая пенсия ​​покроет лишь малую часть зарплаты. Для более обеспеченной старости стоит задуматься о создании дополнительных пенсионных накоплений, то есть о третьем уровне пенсий или накопительном страховании жизни.

Растут, но недостаточно

По данным портала manapensija.lv, в конце сентября этого года в третьем уровне пенсий участвовали более 420 тысяч человек. Однако, по словам руководителя INVL Asset Management Андрея Мартынова, не все эти участники активны, и только половина в настоящее время делает взносы в пенсионные планы – 86 тысяч участников уже достигли пенсионного возраста, а 125 тысяч сделали паузу и не платят взносы.

При этом как положительную тенденцию эксперт отмечает увеличение числа участников в этом году более чем на 10 тысяч, то есть активность растет. Активы пенсионных планов, то есть сумма накопленных средств на третьем пенсионном уровне, в этом году увеличились на 10% и превысили 850 миллионов евро.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !