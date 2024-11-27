Латвийская национальная авиакомпания airBaltic уже два года сотрудничает с немецкой Lufthansa, сдавая ей в аренду свои самолеты вместе с экипажами. Эту опцию использует и швейцарская авиакомпания Swiss, входящая в группу Lufthansa. Сотрудничество вызвало вопросы, не использует ли Swiss латвийскую авиакомпанию для демпинга зарплат, а airBaltic – для экономии: хоть экипаж и сдан в аренду для работы в Швейцарии, но зарплаты работникам платят те же, что и в Латвии.