Европейское бюро статистики (Eurostat) опубликовало ежегодный отчёт о рынке недвижимости в странах Евросоюза. Латвия — в числе лидеров по росту стоимости жилья и снижению числа должников, а на коммунальные услуги и аренду жители страны тратят меньшую часть своего дохода в сравнении со средними показателями по ЕС.

С 2010 по 2023 год стоимость жилья увеличилась на 48% (для сравнения, инфляция за тот же период составила 36%). После рекордно высоких скачков цен в 2021 и 2022 годах (8,4% и 7,8% соответственно) в прошлом году они снизились на 0,3%.

Сильнее всего с 2010 года жилье подорожало в Эстонии — на 209%. Также в тройку лидеров вошли Венгрия (191%) и Литва (154%), Латвия расположилась в рейтинге на четвертой строчке (рост на 137,5%). В двух странах ЕС недвижимость за 13 лет подешевела, такой результат зафиксировали в Италии (на 8%) и на Кипре (на 2%).

Дороже стало и арендовать жильё: стоимость аренды в ЕС выросла за тот же период на 22%. Сильнее она увеличилась в Эстонии (на 211%), в Литве (169%) и Ирландии (98%). Рост наблюдался во всех странах ЕС, кроме Греции, где сейчас жилье можно снять на 20% дешевле, чем в 2010 году. По Латвии Eurostat приводит ограниченные данные: с 2015 года арендная плата в стране выросла на 12,7%.

В 2023 году относительно среднего значения по ЕС коммунальные услуги (расходы на воду, электричество и отопление) обходились дороже всего в Ирландии, Люксембурге и Дании, дешевле всего — в Болгарии и Польше. В Латвии траты на ЖКХ составляют 74% от среднеевропейского уровня (в 2010 году этот показатель составлял всего 52,9%).

В среднем жители ЕС тратили на жильё и услуги ЖКХ 19,7% своих располагаемых доходов. Наиболее значительны эти расходы в Греции (35,2%), Дании (25,9%) и Германии (25,2%), наименее — на Кипре (11,6%), на Мальте (12%) и в Словении (13,8%). Среднестатистический житель Латвии тратит на эти цели 17,8% своих доходов, Эстонии — 17,7%, Литвы — 15,1%.

При этом в прошлом году 10,6% европейцев, проживающих в городах, и 7% жителей сельской местности тратили на жильё и коммунальные расходы более 40% своего располагаемого дохода. Больше всего таких людей в Греции (31% и 24,7% соответственно), меньше всего — на Кипре (3,4% и 0,7%). В Латвии более 40% своих доходов тратят на ЖКХ и аренду 9,4% горожан и 5,5% жителей сельской местности.

С 2010 года доля европейцев с долгами по ипотеке, договору аренды и/или коммунальным услугам снизилась с 12,4% до 9,3%. Ниже всего (до 8,2%) этот показатель упал в 2019 году, но с тех пор постепенно растет. В прошлом году больше всего должников было в Греции (47,3%) и Болгарии (18,8%), меньше всего — в Нидерландах (2,6%) и Чехии (2,9%). В Латвии их доля составила 7,9% (для сравнения, в 2010 году она была втрое выше — 25,2%).

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