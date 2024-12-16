Средняя цена электроэнергии на прошлой неделе в Латвии выросла на 27% и составила 136,32 евро за мегаватт-час (Мвт/ч), сообщили представители АО Latvenergo.

В Литве цена электроэнергии выросла на 28% и составила 137,28 евро за МВт/ч, а в Эстонии - на 36% и составила 124,64 евро за МВт/ч.

Между тем, стоимость системы Nord Pool увеличилась на 1% - до 45,17 евро за МВт/ч. В Польше средняя цена электроэнергии составила 129,75 евро за МВт/ч, а в Германии - 176,85 евро за МВт/ч.

На цены на электроэнергию в странах Балтии повлияло снижение потоков импорта из Финляндии и четвертого торгового округа Швеции, а также более низкая выработка гидроэлектростанций. Рост цен в Германии и отдельных торговых округах Скандинавии был вызван низкой выработкой ветра в течение нескольких дней в середине недели.

В регионе "Nord Pool" потребление электроэнергии составило 9771 гигаватт-час (ГВт/ч), а объемы производства электроэнергии достигли 10 672 ГВт/ч.

Общее потребление электроэнергии в Балтии выросло на 2% и составило 614 ГВт/ч. Объем потребляемой в Латвии электроэнергии был на 2% выше, чем неделей ранее, - 151 ГВт/ч. В Эстонии потребление осталось без измений - 186 ГВт/ч, а в Литве было потреблено 277 ГВт/ч электроэнергии, что на 3% больше, чем на предыдущей неделе.

Выработка электроэнергии в странах Балтии выросла на 13% - всего было произведено 415 ГВт/ч. В Латвии выработка электроэнергии сократилась на 1% по сравнению с предыдущей неделей - до 99 ГВт/ч. В Эстонии выработка выросла на 12% - было произведено 129 ГВт/ч. В Литве было произведено на 24% больше электричества, чем на предыдущей неделе, - 187 ГВт/ч.

На минувшей неделе пропорция выработки к потреблению в Латвии составила 66%, в Эстонии - 69%, в Литве - 68%. Всего в странах Балтии было произведено 67% от объема потребляемой в регионе электроэнергии.

Представители "Latvenergo" отмечают, что колебания цен Nord Pool напрямую влияют только на тех клиентов, которые заключили со своим торговцем электричеством договор переменной цены, основыванный на цене электроэнергии на бирже.

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