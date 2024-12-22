Латвийская розничная сеть Depo, предлагающая товары для дома, сада, ремонта и строительства, строит в таллинском микрорайоне Ласнамяэ новый магазин площадью 30 000 кв метров. Открытие магазина запланировано на осень 2026 года, сообщает Rus.Delfi.ee.

Проект реализуется совместно с крупным эстонским холдингом Infortar. Общий объем инвестиций в проект составит около 52 млн евро. 27 млн евро Infortar вложит в развитие недвижимости, Depo инвестирует 25 млн в сам магазин. Магазин в Ласнамяэ станет 18-м в сети Depo.

Cтроительство планируется начать весной 2025 года. Рядом с магазином площадью 30 000 м2 будут созданы 522 парковочных места.

Depo – на 100% латвийская компания, основанная в 2004 году и входящая в холдинговое предприятие DMT Plus. В 2023 году оборот сети, которая управляет магазинами во всех трех странах Балтии, достиг 553 млн евро. Всего в компании работают более 3600 человек.

Infortar работает в семи странах, а основными сферами деятельности компании являются судоходство, энергетика и недвижимость. Infortar владеет 68,5% акций AS Tallink Grupp, 100% акций AS Eesti Gaas, а также портфелем недвижимости общей площадью свыше 116 000 кв. метров. В концерн Infortar входят 105 предприятий: 96 компаний концерна, четыре связанных предприятий и пять дочерних предприятий этих связанных с Infortar компаний. В Infortar работают более 6100 человек.

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