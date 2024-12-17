Кредитные учреждения и платежные организации со следующего года должны будут сообщать Службе государственных доходов (VID) о частных клиентах, которые за предыдущий год внесли на счет в одном кредитном учреждении или учреждении платежных услуг наличными в целом 7000 евро или больше.

Это предусмотрено утвержденными правительством во вторник поправками к правилам Кабинета министров о порядке предоставления VID информации об обороте и остатке на счетах физических лиц.

Поправки к правилам правительства потребовались в связи с утвержденными ранее Сеймом соответствующими изменениями в законе о налогах и пошлинах.

Как указало Министерство финансов, изменения необходимы для повышения прозрачности операций с наличными и обеспечения эффективного администрирования налогов. Это позволит VID эффективнее контролировать денежные потоки и сократит возможности уклонения от уплаты налогов.

Поправки вступят в силу 1 января 2025 года одновременно с новыми нормами закона.

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