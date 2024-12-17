В Латвии пока не планируется строительство небольшого магазина IKEA, но в будущем, если появится возможность, он может быть построен, рассказал в интервью LETA руководитель IKEA в Латвии Петерис Гринбергс.

Мы никогда не говорим "нет". Возможности. Мы оцениваем возможности, и если перед нами появляется такая возможность, мы обязательно ее используем", - сказал Гринбергс.

Он также отметил, что предприятие следующим летом планирует открыть такой магазин в Пярну (Эстония), который также станет первым магазином подобной концепции в странах Балтии. "Мы всегда ищем возможности для развития и всегда смотрим на то, как магазины могут быть ближе", - сказал Гринберг.

В то же время Денис Балслев, руководитель торговой концепции Inter IKEA Group, рассказал в интервью LETA, что от партнеров по франчайзингу он узнал, что во многих странах можно работать в небольших магазинах, поэтому формат магазинов IKEA был диверсифицирован. "Во всем мире существует большая потребность в магазинах, расположенных ближе к покупателям, но не везде есть необходимость в магазинах площадью 30 000 квадратных метров", - отметил он.

Балслевс также отметил, что в настоящее время у IKEA в странах Балтии три больших магазина и пять пунктов обслуживания клиентов, а в будущем возможно открытие пяти или десяти небольших магазинов.

Как уже ранее писал портал DELFI, на прошлой неделе Inter IKEA Group завершила сделку по приобретению предприятий розничной торговли IKEA в странах Балтии. Сумму сделки компания не называет.

Петерис Гринбергс заявил, что смена собственника ничего не изменит во внутренней структуре предприятия и компания продолжит реализацию предусмотренной ранее модели развития.

Сегодня в магазинах розничной торговли IKEA в странах Балтии работают 1450 человек, а количество клиентов в 2024 финансовом году составит 6,7 млн. человек. Inter IKEA Group уже владеет подразделениями по закупке, логистике и производству в странах Балтии, которые обеспечивают работой около 700 человек.

Оборот управляющего IKEA в Латвии Paul Mason Properties в финансовом году с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года составил 93,566 млн евро, что на 14,1% меньше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла вдвое до 8,656 млн евро.

Paul Mason Properties было зарегистрировано в Латвии в 2015 году, его уставной капитал составляет 20 000 евро.

Первый магазин IKEA в странах Балтии был открыт в 2013 году в столице Литвы Вильнюсе. В Риге магазин IKEA открылся в 2018 году, а в Таллине - в 2022 году.

Компания IKEA была основана в 1943 году.

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