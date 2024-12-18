С 2027 года SEB объединит три работающих в странах Балтии банка в один с центральным офисом в Эстонии и филиалами в Латвии и Литве, сообщили представители SEB banka агентству LETA.

Предполагается, что после получения необходимых разрешений от регулирующих органов — финансовых надзорных органов каждой страны и Европейского центрального банка (ЕЦБ) — новая банковская юридическая структура начнет работать с начала 2027 года. Юридический адрес объединенного балтийского банка будет находиться в Эстонии, а филиалы — в Латвии и Литве.

В банке отмечают, что объединение трех банков, работающих в Балтии, в один направлено на укрепление позиций на балтийском рынке, увеличение возможностей финансировать бизнес и упрощение управления. Консолидация капитала позволит финансировать новые масштабные проекты, поддерживать рост предпринимателей и стимулировать инвестиции в развитие.

"Эти изменения принесут очевидные преимущества корпоративным клиентам, так как банк будет лучше подготовлен к работе с увеличивающимся числом долгосрочных и крупномасштабных проектов по всей Балтии", — отметила руководитель Балтийского подразделения SEB Нина Эйкеса.

Она также подчеркнула, что упрощенное управление позволит быстрее внедрять на рынок новые продукты и решения.

"У SEB долгосрочные цели в регионе Балтии, и банк полон решимости продолжать развивать свою деятельность здесь", — добавила Эйкеса.

По объему активов SEB banka занимает второе место среди крупнейших банков Латвии, согласно данным Банка Латвии. В прошлом году аудированная прибыль группы SEB banka в Латвии составила 152,4 миллиона евро.

Банк Латвии считает, что решение о реорганизации SEB с объединением в странах Балтии в 2027 году связано с бизнес-интересами группы SEB и направлено на упрощение юридической структуры и модели управления.

В центробанке также указали, что решение группы SEB — это первый шаг в длительном процессе, который требует, в том числе, получения разрешения от непосредственного надзорного органа банка — Европейского центрального банка (ЕЦБ). "Это регламентированный процесс, который начнется в тот момент, когда в Банк Латвии и ЕЦБ будут поданы документы, как это предусмотрено нормативными актами", — подчеркивает Банк Латвиию

Одновременно в Банке Латвии отметили, что уже сейчас группа SEB действует в странах Балтии как единое целое, поэтому это решение не повлияет на клиентов SEB banka — привычные финансовые услуги и присутствие банка в Латвии сохранятся в текущем объеме.

"Объединение — это юридический процесс, который будет происходить постепенно, и о его ходе клиенты будут информированы. Аналогичным образом, как это запланировано в случае объединения SEB banka, в Латвии сейчас функционирует филиал Luminor Bank," — добавили в Банке Латвии.

После реорганизации непосредственным надзорным органом для SEB останется ЕЦБ.

"С точки зрения Банка Латвии важно, чтобы в сфере финансовых услуг существовал единый рынок, а современные и удобные услуги по разумной цене были доступны на уровне всех стран Европейского союза. Банк Латвии будет действовать в соответствии с регламентами и совместно с ЕЦБ обеспечит надзор за процессом реорганизации, а также будет информировать общественность о принятых решениях", — подчеркнули в Банке Латвии.

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