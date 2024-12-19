В ноябре в годовом выражении потребительские цены выросли во всех странах ЕС. Среднегодовая инфляция в ноябре составила 2,5% в ЕС и 2,2% в еврозоне, свидетельствуют данные, обнародованные в среду статистическим бюро Eurostat.

По сравнению с октябрем потребительские цены в ноябре в ЕС снизились на 0,2%, а в еврозоне - на 0,3%.

В Латвии в ноябре была более низкая годовая инфляция, чем в среднем по Евросоюзу.

Годовая инфляция в Латвии в ноябре составила 2,3%. Самая низкая инфляция в прошлом месяце зарегистрирована в Ирландии (0,5%), за которой следуют Литва и Люксембург (по 1,1% в каждой стране), Италия (1,5%), а также Дания и Словения (по 1,6%).

Самой высокой годовая инфляция была в Румынии (5,4%), затем следуют Бельгия (4,8%), Хорватия (4%), Польша и Венгрия (3,9%), а также Нидерланды и Эстония (3,8%).

В Латвии, как и в Чехии, по сравнению с октябрем потребительские цены в ноябре повысились на 0,1%. Месячная инфляция зарегистрирована в 12 странах ЕС, наиболее высокой она была в Словении (+0,7%). Месячная дефляция зафиксирована в 13 странах блока, наиболее значительной она была на Мальте (-3,2%), а в Испании и Хорватии потребительские цены остались без измений. В Литве, как и в Швеции, потребительские цены в месячном исчислении выросли на 0,6%, а в Эстонии, как и в Германии, - сократились на 0,7%.

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