В государственные номерные знаки автомобилей можно будет включать государственный герб Латвии, предусматривают принятые Сеймом в окончательном чтении поправки к закону "О государственном гербе Латвии".

Как сообщили порталу Delfi в пресс-службе Сейма, малый государственный герб можно будет использовать на государственных регистрационных знаках механических транспортных средств.

Его можно будет включать в самые распространенные виды номерных знаков. Герб не будет использоваться на номерных знаках прицепов.

"Использование герба на государственных регистрационных знаках транспортных средств будет способствовать чувству принадлежности к Латвии, поднимет патриотизм, а также будет способствовать узнаваемости Латвии за границей", - считают авторы поправок.

В настоящее время номерные знаки транспортных средств украшены государственным гербом в нескольких странах ЕС, например, Австрии, Хорватии, Словакии и Словении. Государственный герб присутствует и на номерных знаках литовских транспортных средств, говорится в аннотации к поправкам.

Малый государственный герб может быть включен в номерные знаки транспортных средств с 1 января 2026 года.

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