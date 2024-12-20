Уже в декабре Служба госдоходов (VID) разошлет автоматические напоминания в системе электронного декларирования (EDS) тем лицам, которые, возможно, сдают в аренду недвижимость, но не зарегистрировали свою хозяйственную деятельность, сообщает пресс-служба VID.

Кроме того, "письма счастья" получат те физические лица, о которых в VID поступила информация от Инспекции здравоохранения о том, что они оказывают услуги в сфере красоты, но не зарегистрировали свою хозяйственную деятельность.

VID направит на э-почту уведомление о том, что необходимо зайти в систему EDS, чтобы ознакомиться с сообщением налоговой службы.

В уведомлении физическим лицам будет предложено рассмотреть вопрос о необходимости регистрации хозяйственной деятельности. К каждому уведомлению будут приложены пояснительные материалы, которые помогут проверить, соответствует ли деятельность (сдача жилье в наем или оказание услуг в сфере красоты) признакам хозяйственной деятельности, и как ее зарегистрировать.

Одновременно в VID напоминают, что вся информация налогоплательщикам размещается в системе EDS, налоговая служба не рассылает сообщения на телефон. Этим занимаются только мошенники.

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