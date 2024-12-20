Венгрия спасла от санкций Европейского союза (ЕС) двух близких к Кремлю олигархов, которые контролируют производителя оборудования для электропоездов "Рижский электромашиностроительный завод" (RER) и помогают снабжать вторгнувшуюся в Украину российскую армию, сообщает Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica со ссылкой на имеющуюся в его распоряжении информацию.

Латвия просила включить в санкционный список истинных бенефициаров RER Искандара Махмудова и Андрея Бокарева в санционный список ЕС как в предыдущем, так и в новом раунде санкций, но Венгрия выступила против. Человек не может быть включен в санкционный список ЕС без единоглассного голосования.

"Наше досье на них уже напоминает целые статьи. Очевидно у Венгрии в связи с ними есть какие-то деловые интересы", — сказал источник Re:Baltica в латвийской дипломатии.

Венгерские партнеры Re:Baltica — центр Direkt36 — проверили, что на имена Бокарева и Махмудова ничего не зарегистрировано в венгерском реестре предприятий, но оба они любят использовать длинные цепочки компаний, чтобы скрыть свое право на собственность. Именно так было сделано, например, с заводом RER, но оба фигурируют в латвийском реестре предприятий как истинные бенефициары.

Им обоим частично принадлежит российский производитель поездов "Трансмашхолдинг", который, по данным США, с начала войны участвовал в производстве деталей для боевых машин пехоты. До войны "Трансмашхолдинг" имел совместный бизнес в Венгрии с министром обороны Кристофом Шалай-Бобровницким. Re:Baltica сообщает, что щупальца "Трансмашхолдинга" дотянулись до железнодорожной отрасли Венгрии, что привело к вмешательству испанских спецслужб этим летом. Правительство Испании приостановило продажу венгерским инвесторам производителя поездов Talgo из-за их связей с Россией.

Re:Baltica пишет, что латвийская компания RER по-прежнему имеет тесные деловые связи с Россией. Согласно предыдущему исследованию Re:Baltica, латвийская RER, которая производит оборудование для поездов и метро, а также для зарядных станцией для электротранспорта, в первые два года войны была четвертым крупнейшим местным экспортером в Россию. По данным российской таможни, за два года RER экспортировала в Россию деталей на сумму 55,8 миллиона долларов США. Кроме того, некоторые из этих деталей были "двойного назначения", то есть могли использоваться как в гражданской промышленности, так и в военной.

Махмудов, Бокарев и связанная с ними российская компания "Трансмашхолдинг" находятся под санкциями США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

В 2022 году российские чиновники привлекли "Трансмашхолдинг" к производству деталей для боевых машин пехоты, сообщает Re:Baltica со ссылкой на заявление Министерства финансов США. "Кроме того, Бокарев имеет личные связи с бывшим министром обороны России Сергеем Шойгу, а также другими высокопоставленными кремлевскими деятелями и их семьями. Бокарев также связан с организованной преступностью и с 2022 года пытается избежать санкций (..) путем создания шелл-компаний, которые могут быть связаны с отмыванием денег", — отмечает Re:Baltica.

Убитый в российской тюрьме оппозиционный политик Алексей Навальный призывал Запад внести Бокарева и Махмудова в санкционные списки как "настоящих мафиози, которые (..) к тому же поставляют дизели и агрегаты для военных судов".

По словам дипломатов, Латвия попросит включить двух российских олигархов в следующий раунд санкций. Пока же на них распространяются национальные санкции Латвии, которые запрещают им въезд в страну.

Венгрия регулярно пытается помочь трем другим российским олигархам - Алишеру Усманову, Дмитрию Мазепину и Вячеславу Кантору — выйти из санкционного списка.

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