Активизировались мошенники, которые распространяют фейковые лотереи и высылают текстовые сообщения от имени банка Citadele, сообщили агентству LETA в Отделе безопасности информационных технологий Citadele.

Используя различные фейковые профили, мошенники в социальной сети Facebook предлагают клиентам банка заполнить анкету и получить денежный приз. В свою очередь, получателей текстовых сообщений просят зарегистрировать банковский счет, чтобы якобы повысить его безопасность.

Госполиция сообщила агентству LETA, что 16 декабря в полицию поступило заявление от жительницы Лиепаи, у которой мошенники выманили 1600 евро. Женщина заполнила в Facebook анкету, якобы от банка Citadele, в которой ей нужно было ответить на шесть вопросов. После ответов на вопросы появилось сообщение, что банка начислит ей 250 евро за участие в опросе. Далее на экране появилось окно с просьбой ввести имя пользователя и пароль от банковского счета. Женщина последовала инструкциям преступников, в результате чего у нее со счета пропали деньги.

Также на этой неделе два человека в Риге пожаловались, что потеряли 400 и 299 евро, поверив мошенническому опросу и введя свои данные. По данным полиции, начаты уголовные процессы и ведется расследование.

Руководитель отдела безопасности ИТ банка Citadele Робертс Бирзгалис отметил, что в предпраздничный период увеличивается количество попыток мошенничества, поэтому банк призывает жителей обращать особое внимание на ситуации, когда речь идет о подтверждении платежных или личных данных, различных финансовых предложениях или банковских рекламах.

Бирзгалис напомнил, что ни в коем случае нельзя открывать присланные ссылки или вводить свои данные. Перед вводом данных всегда следует убедиться в правильности адреса интернет-банка.

Банк Citadele напоминает, что он не распространяет лотереи или текстовые сообщения подобного рода и не просит клиентов вводить имена, пароли, коды или другую личную информацию.

Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенничества, немедленно свяжитесь с банком и сообщите о случившемся в Госполицию.

В настоящее время Citadele принимает все необходимые меры для скорейшего закрытия мошеннических сайтов.

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