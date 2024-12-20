На базирующуюся в Латвии авиакомпанию SmartLynx Airlines была совершена кибератака. Благодаря быстрой реаеции все оперативно критические сети находятся в безопасности, и работа авиакомпании не была нарушена, сообщили представители предприятия.

На данный момент авиакомпания работает с соответствующими регулирующими и контролирующими учреждениями, чтобы обеспечить тщательное расследование ситуации и соответствие юридическим требованиям. Авиакомпания также привлекла независимых экспертов по кибербезопасности для оперативной оценки ситуации.

Руководствуясь результатами первоначальной оценки, сейчас невозможно полностью подтвердить, какие именно элементы данных были затронуты, однако SmartLynx продолжит расследование ситуации до полного ее прояснения. Авиакомпания проинформирует все стороны в индивидуальном порядке, если будет подтверждено, что их информация была затронута.

"Безопасность, в том числе кибербезопасность, является приоритетом для SmartLynx, и мы относимся к ней с максимальной ответственностью Поэтому мы считаем своей обязанностью информировать общество о рисках кибербезопасности в авиационной отрасли и открыто говорить о происходящих инцидентах. Привлекая внимание к этим вопросам и ситуациям, мы можем помочь укрепить нашу защиту от кибератак не только в авиации, но и в других отраслях", - пояснил исполнительный директор Эдвинс Деменюс.

В связи с появившейся в открытом доступе информацией о росте числа кибератак в транспортной отрасли Латвии - как в государственном, так и в частном секторе - за последние месяцы, компания SmartLynx хотела бы призвать частных лиц, компании и организации быть бдительными в отношении потенциальных рисков кибербезопасности. Это особенно актуально во время праздничного сезона и периодов удаленной работы.

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