На минувшей рабочей неделе цены на горючее увеличились во всех трех столицах стран Балтии, свидетельствуют обобщенные агентством LETA данные.

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Таллине, за ним следовала Рига, затем Вильнюс. Дизельное топливо дороже всего было в Риге, за ней следует Таллин, а меньше всего дизельное топливо в конце рабочей недели стоило в Вильнюсе.

В Риге в пятницу на автозаправке "Circle K" на ул. Краста стоимость бензина 95-й марки была на 1,3% выше, чем неделей ранее, - 1,614 евро за литр, а цена дизельного топлива за неделю поднялась на 1,3% - до 1,574 евро за литр.

В Вильнюсе на автозаправке "Circle K" на проспекте Саванорю в пятницу стоимость бензина 95-й марки составила 1,489 евро литров, что на 2,8% больше, чем неделю назад. Стоимость дизельного топлива за неделю увеличилась на 2% и в пятницу составила 1,519 евро за литр.

В Таллинне на заправках "Circle K" стоимость бензина 95-й марки за неделю поднялась на 3,1% - до 1,649 евро за литр, а дизельное топливо в пятницу стоило 1,559 евро за литр, что на 3,3% больше, чем неделю назад.

Цены на автогаз в Риге и Вильнюсе за неделю не изменились: он стоил 0,805 евро и 0,749 евро за литр соответственно. Между тем, в Таллинне стоимость автогаза увеличилась на 1,8% - до 0,779 евро за литр.

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