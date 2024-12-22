На аукционе планируют продать квартиру совладельца неплатежеспособного банка Baltic International Bank Валерия Белоконя в рижском микрорайоне Межапарк и части нежилых помещений. Об этом сообщает официальное издание Latvijas vēstnesis со ссылкой на присяжного судебного исполнителя Сандру Рунделе.

Объекты выставлены на торги одним лотом - это квартира по улице М.Кемпе общей площадью 121 квадратных метра и принадлежащие ему 1211/46347 предполагаемых частей общего имущества и 1/28 предполагаемой части нежилого помещения.

Стартовая цена аукциона составляет 140 250 евро.

На недвижимость действуют две ипотеки - на 568 047 евро и на 957 172,59 евро. Кредитором по обеим ипотекам является Baltic International Bank.

Запрещается экспроприировать, дарить, делить и обременять имущество без письменного согласия Baltic International Bank.

Baltic International Bank имеет право в соответствии с Гражданско-процессуальным законом не акцептовать наивысшую ставку, уведомив об этом судебного исполнителя в течение пяти рабочих дней после окончания торгов. Если банк не заявил о непринятии предложенной наивысшей цены в течение указанного срока, считается, что он молчаливо согласился с этой ценой.

После аукциона Валерий Белоконь не сохраняет никаких прав на это имущество.

Аукцион начался 13 декабря и завершится 13 января в 13.00.

Ранее сообщалось, что Хозяйственный суд в марте 2023 года удовлетворил поданное Банком Латвии заявление о ликвидации Baltic International Bank. Банк признан ликвидируемым с 24 марта 2023 года. Суд назначил ликвидатором банка адвоката Олава Церса.

Решением Экономического суда от 24 января 2024 года Baltic International Bank признан неплатежеспособным. Линда Сниега-Свилане назначена администратором процесса неплатежеспособности банка.

Комиссия рынков финансов и капитала (FKTK), прикреплённая к Банку Латвии с 2023 года, 12 декабря 2022 года признала Baltic International Bank финансовым учреждением, которое попало или может столкнуться с финансовыми трудностями. По пояснению FKTK, операционная стратегия Baltic International Bank не соответствовала возможностям банка и была неосуществимой, поэтому банк долгое время не обеспечивал прибыльной бизнес-модели. Банк также имел серьезные недостатки во внутреннем управлении, в том числе в области борьбы с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

В 2022 году Baltic International Bank, по неаудированным данным, работал с убытками в размере 26,773 миллиона евро, что в 5,3 раза больше, чем в 2021 году. Активы банка на 31 декабря 2022 года составили 139,051 млн евро, что на 33,8% или 71,12 млн евро меньше, чем на конец 2021 года.

Крупнейшими акционерами банка являются Валерий Белоконь (38,13%) и Вилорий Белоконь (21,3%).

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