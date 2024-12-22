С июля 2025 года предприниматели, которые оказывают услуги через платформы краткосрочной аренды жилья AirBnb и Booking.com, смогут регистрироваться в Службе государственных доходов (VID) особым упрощенным способом. Представители отрасли довольны тем, что законодательство приводится в порядок, но их беспокоят сроки введения упрощенного порядка, сообщает Латвийское радио 4. Об этом пишет LSM+.

Сейчас ставка НДС для аренды жилья в Латвии составляет 12%. Согласно нововведениям, зарегистрированные в особом порядке предприниматели получат специальный номер для уплаты НДС, но не смогут претендовать на предналог. Если годовой оборот превысит 50 тысяч евро, потребуется дополнительная регистрация.

Глава Ассоциации сельского туризма Аснате Зиемеле положительно оценила изменения, отметив их важность в условиях глобальной дигитализации. Однако она подчеркнула, что начало туристического сезона до 1 июля может создать неудобства для бизнеса, ожидающего введения новых правил. Кроме того, до 1 июля зарегистрироваться в особом порядке не получится.

"Единственный вопрос касается того, что будет до этого времени, первого июля, так как многие предприниматели закрыли свои предложения на Booking.com или AirBnb в ожидании этого решения. Конечно, зимой это не страшно — но зима заканчивается около марта, апреля, и тогда они уже получают резервации на следующий сезон", — отметила Зиемеле.

В VID пояснили, что запуск процедуры раньше невозможен, а представители отрасли призвали Минфин наладить сотрудничество с платформами AirBnb и Booking, чтобы те адаптировали свои процедуры под новые требования. Однако до сих пор платформы игнорировали просьбы об изменении своих процедур ради соответствия локальной ситуации.

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