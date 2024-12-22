Известие о том, что всегда энергичный 65-летний латвийский бизнесмен Айнарс Гулбис внезапно скончался в Бразилии, потрясло его семью и друзей. Издание Santa.lv пишет, что никаких признаков надвигающегося несчастья не было.

"Это произошло в его съемной резиденции в Бразилии, но я не могу ничего больше комментировать", - рассказал журналу Айварс Боровковс, адвокат и друг Гулбиса.

Он подтверждает, что семья хочет перевезти тело бизнесмена. "Это будет сложно и долго, учитывая и расстояние, и тот факт, что в Бразилии нет посольства Латвии. Скорее всего, прощание состоится в конце этого года", - сообщил Боровковс в комментарии для Santa.lv.

Издание также пишет, что бизнесмен недавно изменился. Стал больше уделять внимание духовному миру, претерпел перемены и его внешний облик.

"Айнарс нашел свое второе "я" в вечнозеленых лесах Бразилии, куда он путешествовал по три месяца или полгода в течение последних пяти лет. Он подружился с живущим там племенем. В последние годы он сосредоточился на духовных вещах", - подтвердил родственник Гулбиса, участник группы Ducele Арнис Вейсбардис.

Он добавил, что, увлекаясь духовными вещами, Гулбис не был оторван от реальности - всегда умел анализировать происходящие процессы в стране и в бизнесе. Последний раз они общались месяц назад.

"Он был веселый и энергичный. Когда узнал о смерти Айнара, это было для меня шоком. Он планировал пожить в Бразилии три месяца, а затем вернуться домой", - сказал Вейсбардис.

Информация о смерти 65-летнего Айнарса Гулбиса появилась в СМИ 9 декабря этого года.

Айнарс Гулбис родился 30 ноября 1959 года и учился в Медицинском институте, но не закончил его. Сначала работал санитаром и барменом, а в конце 1980-х годов вместе с Андрисом Талбергсом основал кооператив Biržas sabiedrība, который в 1990 году был преобразован в AS "SWH". Гулбис стал президентом "SWH", позже также входил в правления "Latvijas Krājbankas" и SIA "Itera Latvija" и был председателем правления AS "SWH grupa".

В 90-е годы и в начале этого столетия Гулбис работал в нескольких предприятиях вентспилсского транзитного бизнеса и имел конфликт с тогдашним мэром Вентспилса Айварасом Лембергсом, впоследствии став одним из потерпевших по обширному уголовному делу Лембергса (спустя много лет Лембергс был признан виновным в коррупционных преступлениях, но окончательный приговор еще не вступил в законную силу).

Айнарс Гулбис - отец самого успешного в истории латвийского теннисиста Эрнеста Гулбиса.

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