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В конце года в Латвии во время рождественских и новогодних праздников многие магазины и торговые центры будут закрыты или работают по сокращенному графику. Портал Delfi собрал информацию о главных изменениях в сетях магазинов и торговых центров с 24 декабря по 1 января.

В этом году в Латвии официально праздничными днями являются 24, 25 и 26 декабря (Рождество), а также 31 декабря и 1 января (Новый год). Кроме того, 30 декабря тоже объявлен выходным днем (перенесен с 28 декабря - суббота стала рабочей).

Ниже - время работы крупных сетей магазинов и торговых центров в Риге с 24 декабря по 1 января:

Сети магазинов

В праздничные дни, 24, 25 и 31 декабря, в магазинах Maxima по всей Латвии внесены изменения в режим работы, сообщает представитель компании Лиене Дупате-Угуле.

24 и 31 декабря у большинства магазинов Maxima будут сокращены часы работы с 8.00 до 20.00, а 25 декабря большинство магазинов откроются с 11.00.

1 января все магазины Maxima будут закрыты.

Большинство магазинов Rimi будут работать так: 24 декабря - с 8.00 до 20.00 , 25 декабря - с 8.00 до 22.00. 31 декабря, большинство магазинов Rimi будут открыты до 21.00, а 1 января – с 11.00 до 21.00.

Время работы сети магазинов Lidl в рождественские дни будет сокращено. 24 декабря магазины Lidl будут открыты до 19.00, а в остальные рождественские дни, как обычно, до 22.00.

31 декабря сеть Lidl будет открыты до 20.00, a 1 января все магазины Lidl будут закрыты.

Большинство магазинов сети Тор 24 декабря будут работать с 8.00 до 20.00, но у некоторых график работы будет другой. 25 декабря большинство магазинов работают с 11.00 до 22.00, а 26 декабря график работы всех магазинов Тор - в обычном режиме, с 8.00 до 22.00.

В сети магазинов Elvi изменения в праздничные дни не определяются централизованно. Поэтому в конце декабря и 1 января каждый владелец магазина сам определит режим работы, сообщила представитель компании Elvi Винета Григане-Дранде. Поскольку сеть Elvi охватывает разные уголки Латвии, владельцы магазинов учитывают возможный поток посетителей, пожелания сотрудников и местные культурные мероприятия во время праздников. Большинство магазинов будут открыты каждый день, но в праздничные дни часы работы будут сокращены.

Торговые центры

Время работы ТЦ Origo на Рождество: 24 декабря - с 10.00 до 19.00, 25 декабря - с 10.00 до 20.00, 26 декабря - в обычном режиме, с 10.00 до 21.00.

31 декабря рабочее время торговыого центра сократится на один час: Origo будет открыт с 10.00 до 20.00. 1 января Origo будет закрыт частично – будут доступны только некоторые магазины и услуги.

Магазин Rimi Hyper в ТЦ Origo будет работать так: 24 декабря - с 7.00 до 20.00, 25 декабря - с 9.00 до 22.00, 26 декабря - с 7.00 до 22.00, 31 декабря - с 7.00. до 22.00, 1 января – с 11.00 до 22.00.

Магазины торгового центра Domina Shopping 24 декабря работают в сокращенном режиме - с 10.00 до 19.00. Время работы продуктового супермаркета Maxima XXX в ТЦ Domina Shopping - с 8.00 до 20.00. Парк развлечений Apollo Skypark и кинотеатр Apollo Kino работают с 10.00 до 20.00.

25 декабря все магазины в ТЦ Domina Shopping открыты с 12.00 до 19.00, график работы Maxima XXX — с 11.00 до 22.00, "Apollo Skypark" — с 12.00 до 20.00. 26 декабря все магазины будут работать в обычном режиме.

Магазины и пункты обслуживания в торговых центрах Akropole Alfa и Akropole Rīga будут открыты: 24 декабря - с 10.00 до 20.00, 25 декабря - с 12.00 до 21.00, 31 декабря - с 10.00 до 20.00.

1 января торговые центры Akropole Alfa и Akropole Rīga будут частично закрыты: будут открыты только отдельные категории магазинов и поставщиков услуг. Узнать режим работы конкретных магазинов можно на сайте компании.

ТЦ Riga Plaza 24 декабря работает с 10.00 до 19.00, 25 декабря - с 12.00 до 21.00, 26 декабря - с 10.00 до 21.00.

31 декабря Riga Plaza будет открыт с 10.00 до 19.00, а 1 января весь торговый центр будет закрыт. Время работы конкретных магазинов можно узнать на сайте компании.

В ТЦ Galleria Riga 24 декабря большинство магазинов открыты до 17.00, а 25 и 26 декабря – с 12.00 до 19.00.

31 декабря магазины в ТЦ Galleria Riga будут работать с 10.00 до 17.00, а 1 января центр будет закрыт. Время работы конкретных магазинов можно узнать на сайте компании.

ТЦ Galerija Centrs будет работать так: 24 декабря - с 10.00 до 19.00, 25 и 26 декабря - с 11.00 до 20.00. 31 декабря торговый центр будет работать с 10.00 до 19.00, но 1 января он будет закрыт (будут работать только некоторые точки продаж). Время работы конкретных магазинов можно узнать на сайте компании.

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