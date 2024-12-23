В Цесисе открылся 33-й магазин Lidl в Латвии. В новом магазине, который расположен на улице Пиебалгас 14, создано почти 30 новых рабочих мест, сообщили представители торговой сети.

Цесисский магазин Lidl - первый в Латвии, на территории которого есть домик для насекомых и городской луг вместо привычных газонов. Магазин также выделяется особым покрытием крыши, в котором используется гидроизоляционный материал из переработанного пластика. Магазин Lidl использует только возобновляемую электроэнергию.

В день открытия магазина первые три покупателя в очереди получили традиционные подарочные сертификаты на 30 евро. Первый покупатель, Сандис, стоял в очереди с 22.00 предыдущего дня. Хотя он еще не решил, что хочет купить, он сказал, что ждал открытия Lidl. Среди первых посетителей магазина было много школьников, которые пришли купить свежие булочки перед началом учебы, они также помогли пожилым людям с использованием карты лояльности Lidl Plus.

"Самые нетерпеливые клиенты пытались прийти к нам еще несколько недель назад. Lidl приносит в Цесис не только новые рабочие места, но и новые решения для биологического разнообразия. С помощью домика для насекомых и городского луга мы хотим подчеркнуть важность устойчивой городской среды", - отметил региональный руководитель Lidl Latvija Карен Мелкумьян.

Новый магазин Lidl имеет 10 касс самообслуживания и пять обычных касс.

Интересной особенностью нового магазина является восьмиметровая подпорная стена длиной 160 метров, ориентированная на реку Пиртсупите. Чтобы достичь высоты улицы Стацияс, была создана насыпь и засыпано около 40 000 м³ песка. На коньке крыши нового магазина установлен указатель направления ветра с надписью "Cēsis". В покрытии крыши магазина Lidl в Цесисе использован специальный гидроизоляционный материал, изготовленный из переработанного пластика, полученного самой компанией Lidl. Для освещения и вентиляции используется только 100% "зеленое электричество".

Строительный проект был разработан компанией Valeinis un Stepe, раздел территории строительного проекта был разработан предприятием Projekts 3, а строительные работы провела Aimasa.

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