В Елгаве начинается строительство завода Asns Ingredient по производству протеина из гороха. Инвестиции — более сотни миллионов евро. Как сообщает LSM+, инициаторы проекта рассчитывают, что со временем вокруг этого предприятия возникнут новые, которые будут использовать продукцию компании для создания новых продуктов.

Завод компании Asns Ingredient по производству протеина из гороха займет в Елгаве территорию в 9 гектаров. К маю 2026 года должны завершить самое большое здание. Производственные здания планируют строить параллельно с монтажом оборудования.

20 декабря компания Asns Ingredient подписала официальное разрешение на строительство и уже на следующей неделе строители будут приступать к земляным работам.

Строительство завода обойдётся примерно в 130 миллионов евро. Заработать предприятие должно в 2027 году.

"Основные продукты — гороховый изолят протеина с объемом протеина в конечном продукте не менее 80%, гороховый крахмал — 99% крахмала, экструдированная клетчатка и денатурированный протеин", — рассказывает ответственный по технологиям Агрис Стаугис.

В год на заводе планируют перерабатывать около 70 тысяч тонн местного гороха. Компания рассчитывает, что сначала ее продукция будет экспортироваться, но со временем вокруг нового завода тут же, в Елгаве, возникнут новые производства, которые смогут использовать ее для создания новых продуктов с большей добавленной стоимостью.

"Мы открываем этот завод в Елгаве, потому что тут есть Сельскохозяйственный университет (Латвийский университет биологических наук и технологий). И мы уже обсуждаем наши дальнейшие шаги с самоуправлением Елгавы, с Сельскохозяйственным университетом, а также с Латвийским университетом, Рижским техническим университетом. И то, что мы видим на этих улицах в будущем — это Протеиновая долина. Здесь будут развиваться новые предприятия, которые из нашей продукции производят последующие продукты. От стопроцентного экспорта мы дойдём до того, что всё больше и больше продуктов будут производиться здесь, в Латвии", — описал перспективу член правления Asns ingredient Эдгарс Ружа.

Открытие предприятия поддерживает и министр экономики Виктор Валайнис. Он считает, что такой завод — уникальная возможность для страны, поскольку позволит создавать продукты с дополнительной добавленной стоимостью.

"Это будет уже другого уровня экономика, которая будет развиваться", — уверен Валайнис.

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