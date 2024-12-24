В рождественский сезон витрины рижских магазинов приобретают особый вид - они становятся частью праздничной атмосферы города, доставляя как эстетическое удовольствие, так и несут практическую информацию о праздничных предложениях магазинов, ресторанов и других предприятий торговли и услуг.

Многие витрины в праздничный сезон отличаются простым, но продуманным дизайном, в котором преобладают праздничные символы - елки, свечи и другие рождественские украшения, радующие как местных жителей, так и приезжих.

Delfi прогулялся по Риге, чтобы посмотреть, чем украшены витрины магазинов города к праздничному сезону.

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