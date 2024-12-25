Европейские органы защиты потребителей требуют от китайского интернет-магазина Temu подробного отчета о законности деятельности.

Финское агентство свободной конкуренции и защиты прав потребителей заявляет, что целью не является запрет популярного интернет-магазина в Финляндии, пишет финское издание YLE. При этом Вьетнам и Индонезия стали первыми странами в мире, которые ограничили деятельность Temu.

Качество продукции китайского магазина и подлинность указанных на сайте Temu скидок вызывают вопросы у потребителей и властей.

"Я понимаю, на чём основывается эта привлекательность Temu для покупателей, – говорит Хертта Хартикайнен из Агентства свободной конкуренции. – Там представлен разнообразный ассортимент товаров, и цены кажутся действительно доступными. У властей нет цели убрать такого популярного игрока с рынка. Но, естественно, наша задача – удостовериться, что закон соблюдается".

Temu захватил Финляндию за год

Для финнов Temu открыл двери своего интернет-магазина полтора года назад в мае. По словам главного экономиста Союза торговли Яны Курьеноя, Temu быстро изменил логику интернет-торговли своими ценами, агрессивным маркетингом в социальных сетях и элементами геймификации покупок.

Согласно Курьеноя, за неполный год Temu стал крупнейшей зарубежной торговой площадкой в Финляндии по количеству посещений, обогнав такие компании как Zalando и Amazon.

Курьеноя отмечает, что критику вызывает, в частности, то, что Temu часто не указывает оригинального продавца товара. Из-за этого потребитель не может предъявить претензии, если товар не соответствует ожиданиям или даже причинил ущерб.

В настоящее время ЕС исследует деятельность Temu. Интернет-магазин подозревают, в частности, в недостаточных мерах по предотвращению торговли контрафактом.

FT: Евросоюз готовит жесткие меры против Shein и Temu

Брюссель рассматривает введение дополнительных налогов и сборов на товары из азиатских интернет-магазинов Shein и Temu, сообщало ранее издание Financial Times. Shein и Temu в значительной степени обходят таможенные правила и стандарты безопасности ЕС.

По информации источников, изучаемые Европейским Союзом меры могут включать введение дополнительного налога на доходы от онлайн-торговли, а также административного сбора за каждую посылку, независимо от ее стоимости.

Законодатели обеспокоены тем, что европейским производителям, которым необходимо соблюдать жесткие стандарты ЕС, становится все сложнее конкурировать с азиатскими онлайн-рынками, не обремененными аналогичными требованиями. По данным Еврокомиссии, в 2024 году в Европу поступит около 4 миллиардов мелких посылок, что почти в три раза больше, чем два года назад.

Кроме того, товары стоимостью до 150 евро не облагаются пошлиной и подвергаются лишь выборочной проверке, что создает риск попадания опасных товаров (например, детских игрушек, косметики, электроники и одежды) на рынок ЕС. Согласно информации FT, органы безопасности уже зафиксировали увеличение таких поставок: в 2023 году их число удвоилось по сравнению с предыдущим годом.

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