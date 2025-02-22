Redwire приобретает кампанию-производителя дронов Edge Autonomy

Американское предприятие космической инфраструктуры Redwire приобретет за 925 миллионов долларов США (884 миллиона евро) производителя беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy.

Одно из предприятий Edge Autonomy работает в Латвии.

Ожидается, что покупка Edge Autonomy будет завершена во втором квартале 2025 года, если будут получены все необходимые одобрения акционеров и регуляторов.

Председатель и исполнительный директор Redwire Питер Каннито отметил, что покупка Edge Autonomy позволит Redwire развиваться в одной из самых актуальных сфер оборонного рынка - автономной военной деятельности, где доминируют беспилотники и искусственный интеллект.

Путем объединения опыта Redwire в области спутников низкой околоземной орбиты с передовой беспилотной технологией Edge Autonomy компания хочет создать интегрированные сети управления и контроля, предназначенные для военных нужд. Каннито подчеркнул потенциал этого слияния, который позволит преодолеть разрыв между воздушными и космическими системами.

Edge Autonomy, в которой работают более 600 опытных сотрудников, выпускает беспилотные системы, которые поставляются правительствам и коммерческим клиентам почти в 80 странах. Предприятие считается одним из ведущих производителей технологий беспилотных летательных аппаратов мирового уровня.

Как сообщалось, ООО Edge Autonomy Riga (ранее UAV Factory) в 2023 году работало с оборотом в 79,985 млн евро, что было в 3,8 раза больше, чем годом ранее, а прибыль предприятия выросла в 6,5 раза и составила 29,019 млн евро, свидетельствует информация Firmas.lv. Финансовых данных за прошлый год пока нет.

В феврале 2023 года в арендованном предприятием здании в Марупском крае произошел пожар, в результате которого были уничтожены или повреждены принадлежащие предприятию вещи, основные средства, оборудование и запасы. Однако Edge Autonomy Riga смогла быстро восстановить производственные мощности и 2023 год завершила с наибольшим оборотом и прибылью в истории предприятия.

Кроме того, в связи с пожаром предприятие ускорило внедрение плана по расширению производства Edge Autonomy Riga. Компания продолжит развивать свою деятельность в Латвии, сказано в отчете руководства отчета за 2023 год.

Латвийское предприятие зарегистрировано в 2009 году, его основной капитал составляет 1 041 505 евро. Владельцем компании является американская компания Edge Autonomy Holdings, LL.

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