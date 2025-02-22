Давис Скулте: Цены на газ падают, но будущее зависит от нескольких аспектов

В последние дни цена на природный газ снижается, в отличие от тенденции к росту, наблюдавшейся в течение последних двух месяцев. Во многом это связано с заявлением президента США Дональда Трампа о возможности мирных переговоров между Украиной и Россией.

В то же время следует помнить, что текущее измение цен может не означать начала устойчивой тенденции к снижению. Снижение цен, скорее всего, будет зависеть от ряда факторов, а именно от уровня поставок газа в Европу, возможного ослабления требований Европейского союза (ЕС) к газовым хранилищам, продолжающихся мирных переговоров и прогнозов погоды.

В целом газовый рынок в настоящее время находится в необычной ситуации. Текущие тенденции на рынке цен на газ показывают, что традиционной сезонной закономерности, когда весной и летом цены на газ ниже, чем зимой, в этом году не наблюдается. Напротив, летние цены будут такими же или даже более высокими, чем в этом отопительном сезоне, и, скорее всего, также сравнятся следующей зимой.

Существует две основные причины. Во-первых, быстрое истощение газовых хранилищ - в настоящее время они заполнены примерно на 47%, что является самым низким показателем с 2022 года. Год назад в это время газовые хранилища были заполнены примерно на 70%.

Во-вторых, по-прежнему действуют условия ЕС, согласно которым к 1 ноября 2025 года газовые хранилища в странах-членах ЕС должны быть заполнены не менее чем на 90% от своей емкости.

Такое обязательное заполнение оказывает давление на рынок, повышая спрос вне зависимости от реальных потребностей и логики цен. В принципе, это означает, что продавцы природного газа заранее знают, что им придется покупать газ независимо от его цены, и не могут откладывать заполнение хранилищ в ожидании более благоприятных рыночных цен. По этой причине традиционные рыночные механизмы ценообразования будут ограничены, и большинство закупок будет происходить летом, что, в свою очередь, может привести к росту цен на природный газ в этот период.

Дополнительную неопределенность и давление на рынок создают дискуссия о возможном решении Германии субсидировать хранение газа, что делает рыночный механизм менее эффективным. Вместо того чтобы позволить рынку естественным образом восстановить равновесие, а компаниям - принимать экономически обоснованные решения, вмешательство государства создает ситуацию, когда газ покупается по любой цене, поскольку субсидии покрывают разницу в стоимости.

Политические события и заявления из США, Украины и России, а также прогнозы погоды также окажут влияние на цены. Текущие прогнозы указывают на усиление ветра и похолодание в Европе, что увеличит спрос и приведет к истощению газовых хранилищ.

Есть и события, которые заставляют нас позитивно смотреть на будущее рынка. В частности, недавние предложения крупнейших европейских экономик - Германии, Франции и Италии - по смягчению требований ЕС к хранению газа ослабили ценовое давление на лето. Спекулянты, считавшие, что Европа будет вынуждена покупать газ по любой цене, начали уменьшать свои позиции. Более того, если ЕС смягчит правила и позволит рынку саморегулироваться, цены продолжат падать. В этом году также будет завершено строительство нескольких новых терминалов и экспортных проектов по всему миру, а мировой рынок газа перейдет от структурного дефицита к профициту. Это означает, что Европе больше не придется перебивать цену других желающих купить газ, чтобы обеспечить необходимый ей импорт, что, в свою очередь, будет способствовать снижению цен.

В Латвии на цену природного газа будут влиять те же факторы, что и в ЕС. Если новый отопительный сезон будет таким же теплым, как и нынешняя зима, общие расходы на отопление для населения могут остаться относительно низкими, несмотря на возможное изменение тарифов. Такие погодные условия могут нивелировать потенциальный рост цен и снизить общий спрос на отопительные ресурсы. Что касается доступности природного газа, то здесь нет причин для беспокойства, поскольку поставки в Латвию и Европу осуществляются из нескольких регионов за пределами России.

Как крупнейший частный импортер природного газа в Балтии, компания Elenger находится в очень стабильном положении, поскольку мы одни из немногих в регионе, кто закупает и транспортирует собственный природный газ из США и Норвегии, добавляет председатель правления Elenger Давис Скулте.

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