Latvijas pasts с июля закроет свои абонентские ящики по всей Латвии

С июля по всей стране планируется закрытие услуги абонентских ящиков Latvijas Pasts — в настоящее время их насчитывается чуть менее тысячи. В дальнейшем самоуправлениям придется обходиться обычными почтовыми ящиками или пакоматами, рассказывает новостной выпуск LSM+.

Услуга абонентских ящиков в Latvijas Pasts стоила от 51 цента до 10 евро в месяц, в зависимости от срока аренды, а пенсионерам предоставлялась скидка 50%. В основном они расположены в отделениях почты, реже – в других учреждениях. С 1 июля эта услуга прекратится по всей Латвии. Так, в Лиепае будут закрыты 127 абонентских ящиков, и начиная с этой недели невозможно будет оформить новую аренду или продлить срок действия ящика.

"Развитие сети пакоматов свидетельствует о том, что меняются привычки людей, и, соответственно, меняется спектр наших услуг", — объясняет представитель Latvijas Pasts Инита Федко.

До 1 июня клиенты получат информационное уведомление о прекращении обслуживания и форму заявления на возврат средств в своих абонентских боксах. При его заполнении и отправке в любое почтовое отделение или при подписании в электронном виде и отправке на адрес электронной почты info@pasts.lv клиенту будет возвращена стоимость неиспользованной услуги.

"Изменение привычек населения не только в Латвии, но и во всем мире повлияло на снижение спроса на универсальную почтовую услугу, что также вызвало уменьшение общего количества почтовых отправлений в почтовые ящики, в том числе абонентских", сообщает Latvijas Pasts.

Чтобы в дальнейшем получать прессу, корреспонденцию и другие отправления, компания предлагает латвийцам установить почтовые ящики по адресам своих мест жительства, обеспечивая их соответствие правилам Кабинета министров о месте оказания почтовых услуг, информируя Latvijas Pasts о новых адресах.

Чтобы жителям Латвии было проще получать и отправлять посылки, Latvijas Pasts создал сеть посылочных автоматов. Функция почтового ящика также интегрирована в посылочные автоматы, что позволяет совместить большую посылку и отправку корреспонденции.

Почта пришла к выводу, что интерес к абонентским ящикам ежегодно снижается на 30%. Теперь больший акцент делается на пакоматы и частные почтовые ящики. Однако нередко они либо без замка, либо легко открываются, в чем убедилась и TV Kurzeme у одного из многоквартирных домов.

За частные почтовые ящики отвечают владельцы домов, но в многоквартирных зданиях этому вопросу уделяется мало внимания.

"Если удостовериться в его техническом состоянии, что да, он закрыт, защищен, в него не попадают осадки, тогда и доставка, и получение отправлений для человека безопасны", — заверила Федко.

По информации Latvijas Pasts, в Латвии из всех доступных 917 абонентских ящиков только 10% используются полноценно. Деньги за неиспользованную услугу можно вернуть, подав заявление в почтовые отделения.

Latvijas Pasts является государственным предприятием, деятельность которого включает в себя почтовые, логистические и финансовые услуги.

Ранее сообщалось, что Latvijas Pasts хочет доставлять прессу не пять дней в неделю, а четыре, и что она предложит клиентам возможность расплатиться с приходящим почтальоном платежной картой.

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