Луи Фонтейн решил продать свою собственность в Павилосте

Бывший депутат Лиепайской думы, певец и предприниматель Луи Фонтейн (Стен Лоренс) датского происхождения решил продать свою собственность в Павилосте, которая включает в себя как развлекательный центр Fontaine Rock City, так и гостевой дом Butterfly House, пишет портал liepajniekiem.lv.

Fontaine Rock City и Butterfly House в Павилосте выставлены на продажу вместе с участком земли площадью 3,8 га и всем, что на нем находится. Стоимость недвижимости - 600 тысяч евро, но Фонтейн подчеркнул, что ее можно приобрести и в рассрочку.

Он признает, что это большой проект, который требует много времени и инвестиций, но поскольку некоторое время назад он покинул Лиепаю и переехал в Испанию, где занялся развитием проектов недвижимости, у него нет необходимых ресурсов для этого проекта.

"Жизнь в Латвии сложилась не так, как я хотел. Трудно найти работников, а цены высоки - практически наполовину выше, чем в Испании", - говорит музыкант и предприниматель.

Уже сообщалось, что в 2017 году он продал Fontaine Royal Hotel в Лиепае.

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