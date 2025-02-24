PTAC призывает туроператоров не организовывать и не предлагать поездки в Россию и Беларусь

Центр защиты прав потребителей (PTAC) призывает поставщиков туристических услуг не организовывать и не предлагать поездки в Россию и Беларусь, сообщили агентству LETA представители центра.
В PTAC отметили, что главными рисками посещения России и Беларуси являются возможность быть необоснованно задержанным или столкнуться с другими юридическими сложностями, отсутствие верховенства закона и несоразмерно суровые наказания, ограниченные возможности оказания консульской помощи, а также риски вербовки жителей, чтобы получить разведданные о Латвии.
Также в PTAC сообщили, что репатриация путешественников из России или Беларуси может быть затруднена или невозможна.
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