В январе рыночная цена электроэнергии в Латвии выросла на 2%

Цена электроэнергии на бирже Nord Pool в Латвии в январе этого года по сравнению с декабрем выросла на 2% - до 91,87 евро за мегаватт-час (МВт/ч), отметила в обзоре рынка электроэнергии АО Latvenergo специалист по финансовым продуктам в оптовой торговле электроэнергией Инга Мартинсоне.

В январе цены Nord Pool на электроэнергию выросли практически во всех торговых округах. В Эстонии цена на электроэнергию поднялась на 9% - до 92,02 евро за МВт/ч. В Литве она сохранилась на уровне предыдущего месяца - 89,38 евро за МВт/ч.

В прошлом месяце почасовые цены в странах Балтии колебались от 0,09 евро за МВт/ч до 423,46 евро за МВт/ч.

При этом цена системы Nord Pool по сравнению с декабрем поднялась на 37% и составила 43,81 евро за МВт/ч.

Мартинсоне отмечает, что в прошлом месяце резко сократился импорт электроэнергии в страны Балтии, что объясняется констатированным в конце прошлого года повреждением финско-эстонского межгосударственного соединения Estlink 2, из-за которого потоки энергии из Финляндии в Эстонию сократились на 61% по сравнению с предыдущим месяцем.

Общий импорт электроэнергии в Балтию сократился на 31%, и это наиболее стремительный спад за последний год.

Помимо этого, росту цен на электроэнергию способствовало сокращение выработки ветряных станций на 6% по сравнению с декабрем. При этом рост цен сдерживала более теплая погода, так как средняя температура воздуха была на четыре градуса выше нормы, таким образом, в Балтии потребление электроэнергии сохранилось без изменений. При этом производство электроэнергии выросло на 19%, на что частично повлияло увеличение выработки гидроэлектростанций в два раза.

В то же время рост цены на систему Nord Pool был обусловлен сокращением на 15% по сравнению с декабрем выработки ветростанций в Скандинавии. Помимо этого, продолжил расти спрос на электроэнергию, и тем самым снизилась доля выработки и потребления.

В январе потребление электроэнергии в Балтии сохранилось на уровне декабря, составив 2553 гигаватт-часа (ГВт/ч), однако оно было на 9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. В первом месяце этого года в Латвии было потреблено 627 ГВт/ч электроэнергии, что на 1% больше, чем в декабре, но на 7% меньше, чем в январе 2024 года.

В Литве спрос на электроэнергию снизился на 1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1140 ГВт/ч. В Эстонии потребление электроэнергии составило 786 ГВт/ч, что на 1% больше, чем в декабре, но на 13% меньше, чем в январе 2024 года.

В то же время общее производство электроэнергии в странах Балтии выросло на 19% по сравнению с декабрем и составило 1913 ГВт/ч. Количество произведенной в Латвии электроэнергии выросло на 71% по сравнению с декабрем и составило 595 ГВт/ч. В Литве было произведено 861 ГВт/ч электроэнергии, что на 9% больше, чем месяцем ранее. В Эстонии предложение электроэнергии сократилось на 3% и составило 457 ГВт/ч.

Соотношение генерации и потребления электроэнергии в Балтии в январе выросло до 75%. В Латвии эта доля достигла 95%, в Литве - 75%, а в Эстонии - снизилась до 58%.

В январе в Латвию вернулись более влажные погодные условия: данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ) свидетельствуют, что общее количество осадков составило 56% сверх месячной нормы и этот январь стал третьим наиболее влажным январем в истории наблюдений. Количество осадков повлияло на приток воды в Даугаву, который увеличился более чем в два раза по сравнению с декабрем и достиг 754 кубометров в секунду, на 65% превысив многолетний средний уровень января.

Общий объем производства на станциях Latvenergo в прошлом месяце составил 528 ГВт/ч, что на 91% больше, чем в декабре. Большая часть, или 62% от общей суммы, была произведена на гидроэлектростанциях - 329 ГВт/ч электроэнергии, что более чем в два раза больше по сравнению с декабрем. Это было обусловлено высоким притоком воды в Даугаву. В свою очередь, 38% (199 ГВт/ч) от общего количества произведенного электричества было получено на теплоэлектростанциях Latvenergo: прирост составил 59% по сравнению с декабрем, на что повлиял рыночный спрос.

Контракт на электроэнергетическую систему следующего месяца (Nordic futures) в январе изменил свое поступательное движение и сократился на 27% - до 37,96 евро за МВт/ч. Между тем, цена контракта на следующий год снизилась на 7% - до 34,02 евро за МВт/ч.

В прошлом месяце влияние на понижение цен оказывали прогнозы погоды, свидетельствовавшие о нетипично теплой и влажной погоде. В итоге увеличился приток воды в регион стран Скандинавии, а также сохранился высокий показатель гидробаланса - в среднем 14 тераватт-часов (ТВт/ч) сверх нормы.

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