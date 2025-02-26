В ходе аудита в Рижском агентстве инвестиций и туризма констатированы нарушения

В ходе аудита, проведенного столичным самоуправлением в Рижском агентстве инвестиций и туризма, констатированы нарушения, выяснило агентство LЕТА. Суть нарушений пока не раскрывается.

Как сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы, сегодня в 13:00 созвано внеочередное заседание Рижской думы, на котором депутаты обсудят результаты проверки, проведенной муниципальным управлением аудита и ревизий в Рижском агентстве инвестиций и туризма.

Перед заседанием думы, в 11:00, исполнительный директор города Янис Ланге сообщит о причине созыва закрытого внеочередного заседания Рижской думы. Встреча с представителями СМИ пройдет в фойе 4-го этажа Рижской ратуши.

Согласно закону, дума имеет право возбудить дисциплинарное дело или служебную проверку в связи с деятельностью директора агентства самоуправления, а также подвергнуть его дисциплинарному взысканию.

Учитывая данные доклада, сделанного управлением аудита и ревизий, Рижской думе необходимо принять решение о возбуждении или невозбуждении дисциплинарного дела.

Рижское агентство инвестиций и туризма возглавляет Фрейдис Быков.

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