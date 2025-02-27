И видеоигры - тоже. Нужно ли платить налоги с донатов, собранных на стримах?

Прямые трансляции видеоигр на онлайн-платформах, как правило, привлекают добровольные донаты зрителей, и стример совмещает свое хобби с приятной финансовой выгодой. Приятные пожертвования получают и другие стримеры. В Службе госдоходов (VID ) порталу Delfi рассказали, облагаются ли подоходным налогом полученные от зрителей донаты и как VID это контролирует. В каких случаях надо регистрировать хозяйственную деятельность и когда включаются авторские права?

Сенат признал правильным вывод окружного суда о том, что истец занимался хозяйственной деятельностью и получал налогооблагаемый доход. В то же время, в отличие от окружного суда, сенат постановил, что видео игрового процесса и прямые трансляции могут быть признаны объектом авторского права. Дело направлено на повторное рассмотрение. Если суд признает, что истец создавал объекты авторского права и получил за них гонорары, то к его доходам можно применять систему оправданных расходов.