Туроператоры: спрос на туры в школьные каникулы растет

В этом году спрос на туристические услуги во время школьных весенних каникул вырос по сравнению с прошлым годом, сообщили LETA представители опрошенных туристических операторов.

Туроператоры отметили, что школьные каникулы всегда пользуются повышенным спросом, и люди начинают бронировать билеты заранее.

Кроме того, наиболее популярными для весенних каникул являются направления с теплым климатом, отмечают опрошенные компании.

Менеджер по продажам латвийского туроператора Novatours Лиана Пудуле-Индане отметила, что самыми популярными направлениями в Novatours являются Египет, Канарские острова и Дубай. "Все эти направления практически распроданы, осталось всего несколько мест", - подчеркнула она.

Председатель правления Tez Tour Роландс Биргелис, сообщил, что самыми популярными направлениями компании являются египетские курорты и Тенерифе. "Школьные каникулы - очень долгожданный и активный период, поэтому свободных мест почти не осталось", - сказал Биргелис.

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