Названы отрасли с самыми высокими зарплатами

В прошлом году в Латвии средняя брутто-зарплата, или оплата труда до налогов, за работу на полную ставку составила 1685 евро, что на 9,7%, или 149 евро, больше, чем в 2023 году, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В частном секторе средняя брутто-зарплата в 2024 году выросла на 8,7% и составила 1666 евро, а в общественном секторе - на 12,2% до 1742 евро.

В статистическом управлении отмечают, что наибольшее влияние на прирост брутто-зарплат в общественном секторе оказала отрасль образования, на долю которой приходится треть всех рабочих мест в общественном секторе и где годовой прирост зарплат составил 18,5%.

В секторе общего правительства, в который входят государственные учреждения и учреждения самоуправлений, Государственное агентство социального страхования, а также контролируемые и финансируемые государством и самоуправлениями общества капитала, средняя брутто-зарплата в прошлом году составила 1689 евро, что больше на 12,4% по сравнению с 2023 годом.

В свою очередь, средняя нетто-зарплата, рассчитанная с использованием применяемых на рабочем месте налогов на труд, в прошлом году составила 1221 евро, или 72,4% от брутто-зарплаты, и за год выросла на 9%, опередив рост потребительских цен. Реальный рост нетто-зарплаты с учетом инфляции составил 7,6%.

Медиана брутто-оплаты труда за работу на полную ставку в 2024 году в Латвии составила 1357 евро, что на 10,8% больше, чем в 2023 году, когда она составляла 1225 евро. Медиана оплаты труда после уплаты налогов в прошлом году составила 996 евро и за год выросла на 10%.

На изменение средней оплаты труда влияет не только рост или уменьшение зарплат работников, но и тенденции спроса и предложения рабочей силы и структурные изменения на рынке труда, отметили в статистическом управлении, пояснив, что влияние упомянутых факторов в целом проявляется в переменах в фонде оплаты труда и численности занятых на полную ставку работников.

Фонд оплаты труда в 2024 году по сравнению с 2023 годом в Латвии вырос на 8,1%, или на 1,11 млрд евро, а число наемных работников в пересчете на полную нагрузку сократилось на 10 800, или на 1,4%.

В течение года средняя зарплата наиболее существенно выросла в образовании - на 17%; в отрасли деятельности административных и обслуживающих служб - на 14,3%, в том числе быстрее всего - в отрасли поиска и обеспечения рабочей силы, а также в сфере других услуг, включающих деятельность общественных, политических и других организаций; в ремонте предметов индивидуального использования и бытовых принадлежностей; в отрасли химчисток, парикмахерских, салонов красоты, похоронных агентств и других - на 13,7%.

В 2024 году выше средней по стране средняя месячная зарплата была в сфере финансово-страховых действий - 2851 евро, в информационно-коммуникационных услугах - 2733 евро, в сфере научно-технических услуг - 2124 евро, в энергетике - 2122 евро, в госуправлении и обороне - 1975 евро, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 1877 евро, в сфере здравоохранения и социального обслуживания - 1758 евро, а также в сфере водоснабжения, сточных вод, обращения с отходами и санации - 1687 евро.

Самая маленькая среднемесячная зарплата до уплаты налогов была в сфере услуг размещения и питания - 1107 евро за работу на полную ставку.

Данные также свидетельствуют, что в 2024 году по сравнению с 2023 годом средняя зарплата до уплаты налогов наиболее стремительно росла в Латгале - на 11,9%, далее следовали Видземе, где прирост составил 10,8%, и Земгале с 10,5%.

Самая большая средняя брутто-зарплата за работу на полную ставку в прошлом году была в Риге, где она составляла 1869 евро, и Рижском регионе - 1849 евро, а самая низкая - в Латгале - 1212 евро, что на 35,2% меньше, чем в столице.

Средний разрыв в зарплате между Ригой и регионами за год сократился во всех регионах, кроме Курземе, где он вырос на 1,4 процентного пункта, а наибольшее снижение наблюдалось в Латгале - на 1,3 процентного пункта.

В статистическом управлении также сообщили, что в четвертом квартале 2024 года среднемесячная брутто-зарплата в Латвии составила 1744 евро, поднявшись за год на 8,3%, что было самым низким темпом годового прироста по сравнению с остальными кварталами 2024 года.

В четвертом квартале по сравнению с четвертым кварталом 2023 года средняя зарплата как в общественном, так и в частном секторе выросла аналогичным образом - на 8,4% и на 8,5% соответственно. В секторе общего правительства прирост составил 7,9%.

По сравнению с третьим кварталом прошлого года брутто-зарплата в Латвии выросла на 2,4%. Более стремительный рост наблюдался в общественном секторе - на 2,9%, тогда как в частном секторе прирост составил 2,1%, а в секторе общего правительства средняя зарплата выросла на 3,5%.

Средняя нетто-зарплата в четвертом квартале 2024 года составила 1259 евро, за год она выросла на 7,9%, опередив рост потребительских цен. Реальный рост нетто-зарплаты с учетом инфляции составил 5,3%.

По нескорректированным данным рабочих дней, брутто-зарплата за один отработанный час в 2024 году составила 11,38 евро, поднявшись за год на 12,1%.

Почасовые затраты работодателей на рабочую силу, включающие как оплату труда, так и другие связанные с рабочей силой расходы, за год выросли с 12,76 евро до 14,33 евро, или на 12,3%, на что повлиял рост общих расходов на рабочую силу на 8,3% и сокращение отработанных часов на 3,6%.

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