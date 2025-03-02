Врачи в торговых центрах и кривая конкуренция. Ревалдс: медицина выходит из больниц
Fоtо: LETA

Государство могло бы использовать больше возможности и потенциал частной медицины, в том числе для предоставления оплачиваемых государством услуг. Так считает основатель и руководитель SIA Veselības centrs 4 (VC4) Марис Ревалдс. По его мнению, то, что государство этого не делает - экономическая близорукость.

Ревалдс считает, что развитие частной медицины искажается политикой некоторых самоуправлений. Он сталкивался с бюрократией, которая тормозит всю экономику, особенно в строительстве. Об этом, а также о готовности отрасли к кризисным ситуациям, медицинском туризме, очередях к врачам и других проблемах медицины портал Delfi Bizness поговорил с Ревалдсом.

Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.

Пожалуйста, подождите!

Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...

Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv

Подпишись и читай:

Медицина

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь