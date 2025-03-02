Врачи в торговых центрах и кривая конкуренция. Ревалдс: медицина выходит из больниц

Государство могло бы использовать больше возможности и потенциал частной медицины, в том числе для предоставления оплачиваемых государством услуг. Так считает основатель и руководитель SIA Veselības centrs 4 (VC4) Марис Ревалдс. По его мнению, то, что государство этого не делает - экономическая близорукость.

Ревалдс считает, что развитие частной медицины искажается политикой некоторых самоуправлений. Он сталкивался с бюрократией, которая тормозит всю экономику, особенно в строительстве. Об этом, а также о готовности отрасли к кризисным ситуациям, медицинском туризме, очередях к врачам и других проблемах медицины портал Delfi Bizness поговорил с Ревалдсом.

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