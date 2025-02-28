Реконструкция перекрестков на улице Сканстес за миллион евро: что планируется сделать

На внеочередном заседании Рижской думы депутаты одобрили реализацию инвестиционного проекта по модернизации транспортной инфраструктуры "Реконструкция перекрестков на улице Сканстес". Общий бюджет проекта составит 1,012 млн евро

Из этой суммы до 860 273,95 евро планируется привлечь в виде государственного кредита, а софинансирование из бюджета Риги составит до 151,8 тыс. евро.

Проект продвигается в срочном порядке, поскольку в Сканстес уже реализуется первый этап программы реновации территории. Его цель – создать хорошо связанную с другими районами города зону с объектами спортивного, развлекательного, делового и жилого назначения. Ожидается, что это приведет к значительному увеличению потока пешеходов и велосипедистов.

В Департаменте городской среды и мобильности подчеркивают, что работы необходимо начать без промедления, поскольку в рамках строительства пешеходных и велосипедных дорожек запланирована вырубка деревьев. Между тем, в период с 15 апреля по 30 июня действуют ограничения на подобные работы.

Реализация проекта пройдет в четыре этапа:

Реконструкция перекрестка улиц Сканстес и Зирню; Обустройство пешеходной и велосипедной инфраструктуры в районе перекрестка улиц Сканстес и Яниса Далиня; Строительство пешеходной и велосипедной дорожки на улице Сканстес (от улицы Спорта до Зирню) и рекомендованных велополос на улице Спорта (от Сканстес до Лапеню); Создание пешеходной дорожки на улице Сканстес (от улицы Спорта до Зирню).

При этом учитывается, что летом в Риге проходит множество мероприятий, поэтому важно обеспечить безопасную, удобную и благоустроенную городскую среду.

За реализацию проекта будет отвечать Департамент городской среды и мобильности. Кредит на финансирование работ планируется привлечь через Государственную кассу или другого кредитора с возможностью отсрочки выплат по основной сумме на три года и общим сроком погашения до десяти лет.

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