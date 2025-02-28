Утром в пятницу, 28 февраля, самолет латвийской авиакомпании airBaltic, направлявшийся в Барселону, вернулся в Ригу из-за возможных технических проблем, отметил руководитель отдела по общественным и политическим отношениям airBaltic Аугустс Зилбертс.
Согласно информации на сайте Flightradar, рейс airBaltic в Барселону, вылетевший из аэропорта Риги в 10.40, долетел до Лиепаи, а затем вернулся в Рижский аэропорт.
Зилбертс пояснил, что во время полета было получено уведомление о возможной технической проблеме с системой инертизации топлива.
Поэтому экипаж принял решение вернуться в Ригу в рамках обычной процедуры, чтобы провести дополнительную проверку перед продолжением полета, сказал Зилбертс.
Он подчеркнул, что безопасность самолетов и пассажиров всегда является приоритетом для airBaltic и что такие действия соответствуют стандартным процедурам.