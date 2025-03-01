Что выгоднее? Каковы пятилетние затраты на электромобиль и автомобиль с двигателем внутреннего сгорания?

Электромобили для предприятий, с одной стороны, могут обеспечить конкурентное преимущество, но и вопросов и неопределенности тоже достаточно - окупятся ли инвестиции, как рассчитать затраты, особенно расходы на содержание машины?

"Электромобиль — финансово более выгодный выбор в долгосрочной перспективе, особенно для предприятий, которые могут воспользоваться государственной поддержкой и установить собственные зарядные станции. Но как знать, станет ли такое решение экономической выгодой, а не обузой для предприятия? Необходимо также учитывать налоговые платежи, расходы на содержание и ежемесячные расходы, если автомобиль приобретается в лизинг", — сказал глава латвийского филиала Bigbank Эдгар Сургофтс.