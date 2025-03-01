Цены на топливо выросли в Таллинне, в Риге и Вильнюсе остались почти неизменными

На прошлой рабочей неделе цены на топливо выросли в Таллинне, в Риге подорожало только дизельное топливо, а в Вильнюсе цены на топливо остались неизменными, свидетельствуют данные агентства LЕТА.

В конце рабочей недели самые высокие цены на бензин были в Таллинне, за ним следовала Рига, а затем Вильнюс. Дизельное топливо дороже всего стоило в Вильнюсе, затем в Риге, а самые низкие цены в конце рабочей недели были в Таллинне.

В Риге цена 95-го бензина на АЗС Circle K на улице Краста в пятницу осталась неизменной и составила 1,654 евро за литр, а цена дизельного топлива за неделю выросла на 0,6 % и составила 1,624 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю цены на 95-й бензин и дизельное топливо за неделю не изменились и составили в пятницу 1,559 евро и 1,669 евро за литр соответственно.

В Таллинне на АЗС Circle K в пятницу цена на бензин 95-й марки за неделю выросла на 2,4% и составила 1,679 за литр, а дизельное топливо подорожало на 1,9% и составило 1,579 за литр.

Цены на автогаз в Риге и Вильнюсе в пятницу остались стабильными - 0,929 евро и 0,829 евро за литр соответственно. В Таллинне цена автогаза за неделю снизилась на 0,2 % и составила 0,896 евро за литр.

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