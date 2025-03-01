В Эстонии работы по прокладке Rail Baltica достигли Пярнумаа

Строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica в Эстонии достигло еще одной важной вехи - в пятницу компания Rail Baltic Estonia и AО Tariston подписали договор на строительство первого участка основной трассы в Пярнумаа.

Строительство 15,8-километрового участка станет первым этапом работ по прокладке международной высокоскоростной железной дороги в Пярнумаа - важном логистическом узле для Эстонии и Балтии в целом.

"Rail Baltica - это стратегическая инвестиция в будущее Эстонии и стран Балтии в целом. Rail Baltica создаст совершенно новую экономическую ось для Эстонии, связав нас с западноевропейской транспортной сетью и открыв новые возможности для пассажирских перевозок и торговли. Rail Baltica будет стимулировать региональное развитие, увеличит логистические возможности и поддержит местные предприятия", - сказал председатель правления Rail Baltic Estonia Анвар Салометс.

Помимо инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного сообщения, на участке "Rail Baltica" будут построены объекты природоохранного назначения, в том числе экодукты Кынну и Вилувере, которые создадут важное звено для перемещения диких животных. Также будут построены виадуки и тоннели для легкорельсового транспорта, которые обеспечат удобное сообщение для местных жителей и свяжут район в единое целое. Параллельно с основной линией начнутся строительные работы на станции Кайсма, которые продлятся два года, после чего участок станции будет передан подрядчику для следующего этапа строительства и можно будет приступить к возведению других объектов инфраструктуры, связанных со станцией.

"Это интересный и ответственный проект, в котором мы можем применить наш предыдущий опыт строительства Rail Baltica и внести свой вклад в развитие одного из важнейших транспортных коридоров для Эстонии. Мы рады продолжить сотрудничество с заказчиком, с которым у нас сложились конструктивные и доверительные отношения. Этот участок технически разнообразен, что дает нам возможность использовать всю компетенцию нашей команды", - сказал член правления AО Tariston Арго Котсар.

"Rail Baltica, крупнейший инфраструктурный проект в истории Эстонии, теперь приходит в Пярнумаа. В условиях меняющейся ситуации в сфере безопасности нам необходимо обеспечить хорошую связь Эстонии с остальной Европой. Для этого важно в ближайшие годы инвестировать как в развитие основных дорог 2+2, так и в развитие новой железнодорожной инфраструктуры", - сказал министр инфраструктуры Эстонии Владимир Свет.

Сумма договора составляет 62,3 млн евро плюс НДС, работы продлятся до конца 2028 года. По меньшей мере десять километров насыпи магистрали должны быть завершены к 2026 году, а весь участок - к 2028 году.

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