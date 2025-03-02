Эстонцы планируют построить в Латвии уникальный завод и создать сто рабочих мест

На латвийский рынок выходит эстонская компания, которая в ближайшие годы обещает инвестировать 700 миллионов евро и создать 100 новых рабочих мест. В Валмиерском крае планируют построить один из самых современных в мире биорафинировочных заводов, где будут производить биоматериалы из древесины. Эксперты говорят, что со временем этот завод может сделать Латвию региональным лидером в биоэкономике, сообщает программа LSM+ "Новый день".

Компания Fibenol планирует построить завод на участке площадью 26 гектаров в Валмиерском крае. Производство биоматериалов начнется примерно через пять лет — сейчас ведутся подготовительные работы. Представители компании обещают, что это будет самый современный завод в мире в этой отрасли.

"В мире нет аналогичного производства, потому что наша технология инновационная, таким же будет и дизайн завода. Он будет уникален как с точки зрения технологий, так и с точки зрения продукции", — сказала член правления Fibenol Latvia Мерили Палу.

Компания Fibenol перерабатывает древесину и производит устойчивые биоматериалы — лигнин и древесные сахара — которые используются в различных отраслях: химической, косметической, строительной промышленности и других сферах.

"Один из продуктов, который уже можно увидеть на шоссе, ведущем в Ригу — это битум, замененный лигнином. Также в системах сбора отходов или в контейнерах для мусора можно использовать биоразлагаемые пакеты, содержащие лигнин", — сказала Мерили Палу.

Все подготовительные работы, строительство и оснащение завода обойдутся примерно в 700 миллионов евро. Валмиера была выбрана из-за развитой инфраструктуры и близости железной дороги. В пользу этого региона также сыграло наличие подходящих учебных заведений, способных обеспечить квалифицированные кадры. Для нового завода будут набраны около 100 сотрудников, им обещают зарплату выше среднего уровня по стране.

"Мы ищем специалистов разного профиля, включая операторов завода, электриков, специалистов по автоматизации, сотрудников отдела продаж, руководителей логистических команд и административный персонал", — добавила член правления Fibenol Latvia.

90% продукции предприятие планирует экспортировать. В Министерстве экономики отмечают, что столь крупные иностранные инвестиции — редкий и большой плюс для латвийской экономики.

"Этот завод сможет обеспечить рост ВВП Латвии на 0,5 или 1% ежегодно", — сказал министр экономики Виктор Валайнис.

"Такой завод будет способствовать переработке биомассы и ее превращению в продукцию с высокой добавленной стоимостью, например, биотопливо, биохимические вещества, энергию и другие новые биоматериалы", — сказала директор Латвийского агентства инвестиций и развития Иева Ягере.

Эстонская компания выбрала Латвию, а не свою страну, потому что здесь оказались более выгодные условия. Fibenol сотрудничает с Latvijas Finieris и в ближайшие годы планирует расширять сеть партнеров в Латвии.

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