Предприятиe Rīgas satiksme продает с аукциона десять троллейбусов Škoda

Предприятие рижского самоуправления SIA "Rīgas satiksme" предлагает приобрести на аукционе десять троллейбусов, сообщает агентство LETA со ссылкой на официальное издание "Latvijas Vēstnesis".

Предприятие Rīgas satiksme планирует продать на аукционе 10 троллейбусов "Škoda 24TR": семь - 2008 года выпуска и три - 2009 года выпуска.

Стартовая цена аукциона установлена в размере 96 661 евро без налога на добавленную стоимость. Шаг аукциона составляет – 500 евро.

Аукцион проходит на сайте электронного аукциона Судебной администрации. Аукционе закроется 26 марта в 13.00.

В 2023 году предприятие "Rīgas satiksme" работало с оборотом в 184,044 млн евро, а прибыль компании составила 1,838 млн евро.

Rīgas satiksme обеспечивает пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в Риге, а также управляет парковками на обочинах городских улиц. Единственным владельцем компании является Рижская дума.

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