Это не лоукостер, a гибридная модель — глава совета airBaltic о развитии авиакомпании

Авиакомпания airBaltic позиционирует себя на рынке как нечто большее, чем лоукостер, предлагая пассажирам гибридную модель обслуживания. Глава совета авиакомпании Андрей Мартынов в интервью LSM+ считает такой подход местным "ноу хау", называя его "правильным в долгосрочной перспективе", сообщает LSM+.

Позицию airBaltic Мартынов характеризует в качестве "гибридной модели" и попытки найти баланс между лоукост-форматом и более традиционным сервисом. Такой подход позволяет airBaltic не только обеспечивать авиасообщение между странами Балтии и остальным миром, но и развивать дополнительные направления бизнеса, включая лизинг самолетов.

Также Мартынов видит преимущество airBaltic в современном парке самолетов, которые авиакомпания в том числе сдает в аренду.

"Они, в принципе, лучшее, что сейчас есть на рынке. Да, есть проблемы с двигателями, но это опять же проблема всех современных самолетов, которые используют этот вид двигателей. И не только airBaltic с этим связан, столкнулся с этой проблемой", — сказал Мартынов.

Помимо пассажирских перевозок, авиакомпания развивает направление лизинга воздушных судов (Wet Lease). Этот сегмент сейчас пользуется высоким спросом в Европе, и airBaltic использует свои конкурентные преимущества, чтобы зарабатывать на этом рынке. Как отмечает Мартынов, если бы не необходимость поддерживать транспортную функцию для стран Балтии, количество самолетов, доступных для лизинга, могло бы быть даже больше.

При развитии гибридной модели следует учитывать, что рынок стран Балтии ограничен, говорит Мартынов. В частности, пределы спроса измеряются численностью, потому что "людей столько, сколько есть", а потому airBaltic вынужден искать дополнительные источники развития. И потому гибридная модель позволяет ей расти не только за счет пассажирских перевозок, но и за счет лизинга и других услуг.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !