Где лучше платят? Как страны Балтии конкурируют по зарплатам и налогам

Предприниматели, планирующие расширяться в странах Балтии, нередко предполагают, что рынки труда Эстонии, Латвии и Литве - идентичны. Но если проанализировать трудовое и налоговое законодательства каждой из этих стран, становится ясно: разница - существенная. Одно из главных условий, которые надо учитывать при создании новых рабочих мест, - минимальный и средний уровень зарплаты в каждой стране, считает старший налоговый консультант международной компании бухгалтерских услуг Leinonen Лига Скуя. Она берется сравнить, где выгоднее искать работников.
В 2025 году в Латвии вступили в силу разные налоговые изменения, которые затронули и жителей, и предприятия.
С 2025 года в стране увеличена минимальная зарплата, введены двухступенчатые прогрессивные налоговые ставки — 25,5% для доходов, не превышающих 105 300 евро в год, и 33% для доходов, превышающих этот порог.
С 20% до 25,5% увеличена ставка налога на доход от прироста капитала и доход от капитала, который нельзя считать приростом капитала.
Минимальные зарплаты увеличились
В 2025 году минимальная зарплата продолжила расти во всех странах Балтии, хотя темпы роста разные, отмечает Скуя.
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