ФОТО. В Иманте открылся крупнейший в Латвии фастфуд-ресторан KFC

В рижском микрорайоне Иманта, на проспекте Курземес 3, открыл свои двери самый новый и пока самый большой ресторан быстрого питания KFC в Латвии, сообщили представители компании..

Это не только седьмой ресторан KFC в Риге, но и первый ресторан новой концепции в стране.

"Мы рады расширить свое присутствие в Риге и предложить KFC еще большему количеству клиентов", - заявил член правления Apollo group Денис Тарасов.

Общая площадь ресторана составляет 326,26 квадратных метра. В ресторане 126 посадочных мест, цифровые киоски для оформления заказа и отдельная зона выдачи заказов.

Ресторан в Иманте станет седьмым рестораном KFC в Латвии. Рестораны KFC расположены в торговых центрах Риги - Akropole Rīga, Akropole Alfa, Domina Shopping, Origo, Rīga Plaza. Один ресторан KFC находится в Дрейлини - он является первым рестораном сети KFC в Риге с автомобильной кассой.

Латвийские рестораны являются частью амбициозной стратегии развития в странах Северной Европы и Балтии. Сейчас в Финляндии работает пять ресторанов KFC, а в странах Балтии - 24, семь из которых находятся в Латвии.

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