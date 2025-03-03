Резервы кофе драматически сокращаются, цены достигают рекордного уровня

В большом складе кофе в Бразилии, который обычно в это время заполнен четвертью миллиона мешков ароматных кофейных зёрен, сейчас особенно громко отдаются шаги и голоса работников, потому что огромные помещения для хранения пусты пишет Reuters.

Бразильские производители кофе, пережившие один из самых тяжелых периодов засухи в истории, продали почти все свои кофейные зёрна ещё за несколько месяцев до нового урожая, и цены на кофе за последние 14 месяцев почти удвоились, достигнув исторического рекорда.

Самые популярные кофейные зерна сорта арабика, которые в основном используются для производства жареного молотого кофе, в 2024 году подорожали на 70%, а в этом году — почти на 20%, достигнув 11 февраля исторического рекорда — превысив 4,3 доллара за фунт. Зёрна второго по популярности сорта кофе, робуста, которые используются для производства растворимого кофе, в 2024 году подорожали на 72% и 12 февраля достигли исторического максимума — 5847 долларов за тонну.

"У нас никогда не было таких низких запасов кофе в феврале, когда новый урожай ещё так далеко", — признаёт руководитель отдела продаж третьего по величине кофейного кооператива в Бразилии Cocapec Вильянс Сезар Фрейриа.

В 2024 году Cocapec получил от фермеров 1,1 миллиона мешков кофейных зёрен, что на 1,5 миллиона мешков меньше, чем в 2023 году.

"До начала сбора следующего урожая у нас не будет много кофе, который можно было бы продать", — добавил Фрейрия.

"Кофейные производители уже продали 90% урожая 2024 года", — подчеркнул руководитель торгового отдела компании Cooxupe Луис Фернандо дос Рейс. "Оставшийся объём — это наименьшее количество, которое мы когда-либо регистрировали".

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